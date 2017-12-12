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"Лукойл" направит на buy back $2-3 млрд за пять лет


Компании

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH планирует потратить на программу обратного выкупа акций (buy back) 2-3 миллиарда долларов за пять лет, сообщил журналистам глава и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов.

"2-3 миллиарда долларов в течение пяти лет", - сказал Алекперов.

Алекперов сообщил также, что "Лукойл" погасит казначейские акции на 10% капитала до конца текущего года. "Из 140 миллионов акций, которые у нас на балансе, 100 миллионов будет погашено, то есть 10% (уставного капитала)", - сказал Алекперов, отметив что казначейские акции будут погашены до конца 2018 года.

Он добавил, что остальные 40 миллионов акций пойдут на стимулирование менеджмента.

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