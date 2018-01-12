Доступные для добычи запасы газа на Украине составляют 452,8 млрд кубов

КИЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Доступные для добычи запасы природного газа на Украине составляют 452,8 миллиарда кубометров, объем перспективных ресурсов газа составляет 802 миллиарда кубометров, сообщил глава отвечающей за геологическую разведку в стране госкомпании "Надра Украины" ("Недра Украины") Ярослав Климович.

"Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добываемые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда кубометров… Сейчас, учитывая все риски (технические и технологические сложности добычи - ред.), можем с добываемых балансовых запасов добыть лишь 452,8 миллиарда метров газа, которые тоже надо еще разведывать", - написал Климович в пятницу в авторской статье в газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

По его словам, этих запасов при существующих на Украине темпах добычи (около 20,5 миллиарда кубометров в год) хватит всего на 22 года.

Климович сообщил, что на государственном балансе числятся перспективные ресурсы газа категории С3 (перспективные ресурсы площадей, подготовленных для бурения - ред.) объемом 802 миллиарда кубометров, которые находятся на территории 206 подготовленных к бурению перспективных площадях и на 156 нераскрытых бурением пластах месторождений.

По мнению Климовича, улучшить ситуацию с запасами газа на Украине можно за счет проведения широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.