Миннефти Ирака объявило, что тендер на разработку 9 месторождений выиграли 26 компаний

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака утвердило список из пяти зарубежных компаний, победивших в очередном этапе тендера на разработку девяти нефтегазовых месторождений страны, сообщается на официальном сайте ведомства.

Таким образом, с учетом результатов прошлых тендеров всего право на разработку месторождений получили 26 компаний.

Ирак пригласил в ноябре зарубежные компании, в том числе российские, к участию в тендере на разведку и развитие девяти новых нефтегазовых блоков недалеко от границ с Ираном и Кувейтом, в том числе в Киркуке.

"Документы, поданные компаниями, были изучены министерством в соответствии с действующими нормами и правилами, и были утверждены пять компаний, соответствующие требованиям", - приводятся в сообщении слова официального представителя министерства Асем Джихада.

Джихад рассказал, что всего восемь компаний подали заявки на участие в нынешнем этапе тендера. Пять выигравших компаний будут работать вместе с 21 компанией, получившей право на разработку месторождений в рамках прошлых тендеров.

По словам Джихада, департамент договоров и тендеров оценивал зарубежные компании по четырем основным критериям: финансово-экономический, юридический и технический критерии и охрана здоровья и окружающей среды.

Названия компаний министерством не раскрываются.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.