Совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу buy back

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" LKOH на заседании в пятницу одобрил погашение основной части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back), говорится в сообщении компании. При этом оставшиеся казначейские акции будут использоваться в качестве опционов ключевым сотрудникам компании.

"В рамках рассмотрения стратегии совет директоров поддержал инициативы менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, а также по созданию дополнительного механизма распределения средств акционерам в виде программы обратного выкупа акций. Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании", – цитирует пресс-служба президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Также совет директоров "Лукойла" определил в качестве основных задач на 2018 год оптимизацию расходов по проектам, увеличение объемов добычи углеводородов и обеспечение безаварийной работы.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Уставный капитал "Лукойла" составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля.

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