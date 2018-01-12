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РФ за январь-ноябрь сократила экспорт электроэнергии на 3,6%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России за январь-ноябрь 2017 года сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 15,752 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Доходы от экспорта электроэнергии при этом составили 592,8 миллиона долларов, что на 2,8% меньше по сравнению с показателем такого же периода прошлого года.

Объем поставок в дальнее зарубежье вырос на 2,1%, составив 12,162 миллиарда кВт.ч. Поставки в страны СНГ сократились на 19% - до 3,591 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличились на 0,9% - до 431,6 миллиона долларов, в страны СНГ - снизились на 11,8%, до 161,1 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии за январь-ноябрь 2017 года вырос в 2,1 раза, до 5,831 миллиарда кВт.ч. В денежном выражении импорт электроэнергии составил 99,1 миллиона долларов против 47,5 миллиона долларов за январь-ноябрь предыдущего года.

Из стран дальнего зарубежья РФ импортировала за отчетный период на 33,4% больше электроэнергии, чем за такой же период прошлого года, - 371 миллион кВт.ч, в денежном выражении это составило 6,2 миллиона долларов. Из стран СНГ импорт электроэнергии увеличился в 2,13 раза, до 5,46 миллиарда кВт.ч (92,9 миллиона долларов в денежном выражении).

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