Госинспекция сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС

КИЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС - действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

"Одиннадцатого января 2018 года энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС работал на мощности NЕЛ=1000 МВт. В 22.45 (23.45 мск - ред.) действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса № 1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности NЕЛ=590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение категории "П08"... уровень по INES - "ниже шкалы/уровень "0", - говорится в сообщении на сайте ГИЯР в пятницу.

При этом сообщается, что замечаний по работе технологической защиты не было, создана комиссия по расследованию причин нарушения, радиационное состояние на площадке Южно-Украинской АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Третьего января второй энергоблок атомной электростанции отключали от энергосети для устранения неполадок, позже его включили в сеть после ремонта.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.