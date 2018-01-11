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Дания в 2017 г сгенерировала почти половину своей электроэнергии с помощью ветра


Компании / Энергосети

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Почти половина потребленной в Дании в 2017 году электроэнергии, - рекордные для всего мира 43,4%, - была сгенерирована с помощью ветряных установок, сообщил агентству Рейтер министр климата и энергетики страны Ларс Кристиан Лиллехольт (Lars Chr. Lilleholt).

"Это будет не последний рекорд, который мы устанавливаем", - также заявил министр, пояснив, что страна в будущем намерена полностью отказаться от ископаемых энергоносителей в пользу возобновляемых источников энергии.

Предыдущий рекорд, по сообщению агентства, был зафиксирован в 2015 году и составил 42%. В 2016 году уровень выработанной ветряными установками энергии в Дании составил 37,6%.

Лиллехольт также отметил, что в стране планируется строительство новых береговых ветроэлектростанций до 2030 года, но не уточнил, на какую мощность они будут рассчитаны.

Дания является "колыбелью" ветроэнергетики. Датская Vestas является крупнейшим в мире производителей ветрогенераторов, а Orsted (бывшая DONG Energy) - крупнейшим строителем ветропарков морского базирования.

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