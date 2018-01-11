"Транснефть" в 2017 г сэкономила 356 млн руб посредством энергосбережения

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" по итогам 2017 года сэкономила 356 миллионов рублей посредством энергосбережения, сообщает компания.

"По итогам 2017 года благодаря реализации комплекса технических и организационных мероприятий удельное потребление электроэнергии на транспортировку нефти снизилось на 0,59%, нефтепродуктов - на 0,82%. Экономия от реализованных мероприятий по энергосбережению составила 356 миллионов рублей. За последние пять лет компания сэкономила более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, в 2018 году "Транснефть" планирует сэкономить 256 миллионов рублей.

"В результате реализации программы энергосбережения в 2018 году компания планирует достичь снижения удельного потребления электрической энергии на транспортировку не менее чем на 0,5%, а также обеспечить экономию потребляемых топливно-энергетических ресурсов на сумму не менее 256 миллионов рублей", - объясняет компания.

"Транснефть" отмечает, что применение энергосберегающих технологий позволило предприятию также снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компания владеет около 69 тысяч километров магистральных трубопроводов. 100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.