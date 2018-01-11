"Газпром нефть" снизит проектную полку добычи на Бадре в Ираке до 85 тыс барр в сутки

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена снизить проектную полку добычи нефти на проекте Бадра в Ираке со 110 тысячи баррелей в сутки до 85 тысячи баррелей в сутки из-за сложной геологии и высоких затрат, сообщил глава дирекции компании по крупным проектам Денис Сугаипов.

В октябре зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщал, что компания ожидает добычу на Бадре в 2018 году в объеме 85-90 тысяч баррелей в сутки. Он отмечал, что компания обновила план разработки месторождения и рассматривает уровень в 110 тысяч баррелей в сутки в качестве полки добычи, при том что ранее планировала выйти на полку в 115 тысяч баррелей в сутки.

"Сейчас мы добываем 85 тысяч баррелей в сутки и считаем, что мы достигли эффективной полки добычи. Партнеры по проекту понимают и поддерживают нашу позицию по изменению проектной полки добычи до этого уровня. Мы вышли с таким предложением к правительству Ирака в обновленной версии плана разработки месторождения", - сказал Сугаипов в интервью агентству Рейтер.

По словам представителя "Газпром нефти", компания передумала наращивать добычу на проекте из-за сложной геологии и высоких затрат. "Структура месторождения сложная... нефть "трудная" – с высоким содержанием сероводорода, требует использования специального дорогостоящего оборудования, которое увеличивает затраты на ее транспорт и подготовку", - сказал он.

Кроме того, в ходе реализации проекта иракская сторона ужесточила требования к инфраструктуре, что привело к удорожанию проекта на 700 миллионов долларов, отметил он. Также не оправдались ожидания по запасам, добавил Сугаипов. "Пробурив первые скважины, мы не получили подтверждения основных предпосылок по запасам в одном из двух горизонтов", - сказал он.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Промышленная добыча нефти на месторождении начата в мае 2014 года. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 миллиарда баррелей нефти. Согласно контракту от 2010 года, месторождение разрабатывает консорциум в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора, 30%), Kogas (22,5%), Petronas (15%) и ТРАО (7,5%). Доля иракского правительства, которое представлено Oil Exploration Company, составляет 25%.