Норвегия планирует немного сократить добычу нефти и газа в 2018 г

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Норвегия планирует сократить добычу нефти в 2018 году на 2%, до 1,55 миллиона баррелей в день (90,2 миллиона кубометров) против 1,59 миллиона баррелей в день (92 миллиона кубометров) в 2017 году, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Таким образом, это уже второй подряд год, когда Норвегия сокращает добычу нефти: в 2016 году ее объем составлял 1,61 миллиона баррелей в день (94 миллиона кубометров).

"Как ожидается, сокращение добычи нефти будет продолжаться до 2020 года, после чего месторождение Johan Sverdrup поможет снова наращивать добычу", - говорится в сообщении ведомства. По прогнозам ведомства, к 2022 году объем добычи нефти в Норвегии будет увеличен до 111,3 миллиона кубометров. Объем добычи газа в Норвегии в 2017 году составил 124,2 миллиарда кубометров, что является рекордно высоким показателем для Норвегии. NPD прогнозирует, что показатель будет снижаться до 2020 года, а затем снова будет повышаться.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 2017 году составил, по оценке NPD, 236,4 миллиона кубометров нефтяного эквивалента, что на 2,7% превышает показатель 2016 года. Это уже четвертый год подряд, когда добыча углеводородов в Норвегии растет. При этом по прогнозам, показатель будет снижаться в 2018 и 2019 годах, а с 2020 по 2022 год ожидается рост показателя: к 2022 году он должен достичь 256,5 миллиона кубометров нефтяного эквивалента.

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор в 2018 году, по прогнозам ведомства, должен составить 122 миллиарда норвежских крон (15,13 миллиарда долларов), что немного превышает показатель прошлого года. В 2019 и в 2020 году объем инвестиций составит около 140 миллиардов норвежских крон (17,4 миллиарда долларов).

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.