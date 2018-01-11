WWF: "Газпром" и "Роснефть" могут в будущем столкнуться с климатическими исками

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Компании "Газпром" и "Роснефть" могут в будущем столкнуться с исками с целью получить компенсацию за последствия глобального потепления, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Ранее власти Нью-Йорка подали иск против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell с целью получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, говорилось в заявлении на официальном сайте Нью-Йорка.

"Это юридический вопрос, а не климатический. Но если есть иски к самым крупным компаниям, у которых есть деньги, про которых легко сказать, насколько благодаря им выросла концентрация двуокиси углерода в атмосфере, то "Газпром" и "Роснефть" могут оказаться в этом числе. Это будет создавать атмосферу нервозности, и, скорее всего, будет побуждать портфельных инвесторов меньше вкладываться в подобные компании", - сказал Кокорин.

В то же время, подобные иски будут в первую очередь бить по угольным компаниям, а не газовым или нефтяным, считает эксперт.

По его словам, связь глобального изменения климата и роста концентрации двуокиси углерода в атмосфере доказана. Однако в Парижском соглашении страны отказались использовать принцип исторической ответственности, чтобы крупнейшие промышленно развитые страны не столкнулись с исками за выбросы. Следовательно, иски к стране невозможны, уточнил Кокорин.

"Парижское соглашение основывается не на исторической ответственности, а на принципе общей недифференцированной ответственности. Это достаточно расплывчатая формулировка, говорящая, что действовать должны все в зависимости от своих национальных условий", - добавил Кокорин.