НПЗ Белоруссии готовятся к работе в условиях обнуления в РФ пошлины на нефть - Белнефтехим

МИНСК, 11 янв - ПРАЙМ. Белорусская нефтепеработка готовится работать в условиях ожидаемого обнуления Россией экспортных пошлин на нефть, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение - вплоть до обнуления - экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.

"При отмене пошлины Россией, согласно применяемой формуле определения цены на нефть для Белоруссии, стоимость российской нефти вырастет на такую же величину и будет равна мировым котировкам. Сроки отмены пока российской стороной не определены. Однако мы активно готовимся к предполагаемым изменениям", - сказал Рыбаков в интервью агентству Белта. По его словам, именно с целью повышения эффективности работы НПЗ в рыночных ценовых условиях и проводится модернизация "Нафтана" и Мозырского НПЗ и повышение глубины переработки нефти.

Зампредседателя концерна отметил, что белорусская нефтепереработка уже несколько лет работает в условиях так называемого налогового маневра РФ, в результате которого стоимость нефти для Белоруссии растет и постепенно приближается к мировой цене. В 2017 году, например, стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ составляла около 80% от ее мировых котировок, отметил он.

При этом Рыбаков обратил внимание, что при экспорте нефтепродуктов НПЗ платят пошлину в бюджет и таким образом условия льготной стоимости нефти нивелируются, затраты НПЗ становятся сопоставимыми с приобретением сырья по мировой цене. Он также заявил о необходимости как минимум привести более низкие цены на автомобильное топливо в Белоруссии к паритету с ценами российского рынка, которые отличаются на 11-15%.

"Увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению цены готового продукта. С учетом высокого удельного веса стоимости нефти в себестоимости производства нефтепродуктов (более 80%) для компенсации потерь НПЗ от роста котировок нефти за указанный период (в августе-декабре 2017 года - ред.) цены на нефтепродукты необходимо увеличить на 23%", - добавил Рыбаков.