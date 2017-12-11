"Татнефть" в 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9%

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Компания "Татнефть" TATN в 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9% по сравнению с прошлым годом - до 28,586 миллиона тонн, сообщила компания.

Предприятиями группы "Татнефть" за двенадцать месяцев 2017 год добыто 28,939 миллиона тонн нефти, что на 253 тысячи тонн больше, чем в 2016 году (рост также на 0,9%).

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".