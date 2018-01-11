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Минэкономики: Казахстан в 2017 году добыл рекордные 86,2 млн тонн нефти


Компании / Нефть

АСТАНА, 11 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в Казахстане по итогам 2017 года составила 86,2 миллиона тонн, сообщил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"Что касается добычи. Во-первых, можно всех поздравить и сказать спасибо нашим нефтяникам - 86,2 (миллиона тонн - ред.) - это рекордный объем добычи нефти за всю историю нашей страны", - сказал Сулейменов в ходе пресс-конференции.

Министр отметил, что этот уровень добычи нефти "существенно помог в достижении 4% роста ВВП". "На следующий год (2018 год - ред.) мы планируем, точнее коллеги из министерства энергетики, что будет добыча примерно такой же и может быть даже несколько выше", - добавил Сулейменов.

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