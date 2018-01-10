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Потребление электроэнергии в ОЭС Центра РФ в праздники упало на 6,6% из-за теплой погоды


Компании / Энергосети

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра России в праздничные дни 1-8 января снизилось на 6,6% из-за более теплой, чем обычно, погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) страны.

Как пояснили в Системном операторе, средняя температура по ОЭС Центра 1-8 января 2018 года составляла -0,2 ?С, что на 11,7 ?С выше, чем в эти же дни год назад. В итоге потребление электроэнергии в энергосистеме Центра в первые праздничные дни года снизилось на 6,6% по сравнению с 1-8 января 2017 года, до 5,179 миллиарда кВт.ч., а ее производство - на 10,5%, до 4,986 миллиарда кВт.ч.

В целом в Единой энергосистеме России в первые праздничные дни года потребление электроэнергии снизилось на 2,1% по сравнению с этими днями 2017 года и составило 23,98 миллиарда кВт.ч, производство сократилось на 2,7%, до 24,36 миллиарда кВт.ч. При этом средняя температура по всей зоне Единой энергосистемы 1-8 января 2018 года была выше, чем в такой же период прошлого года, на 3,3 ?С.

ЕЭС России состоит из 70 региональных энергосистем, которые входят в объединенные энергосистемы Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. К изолированным и не входящим в ЕЭС относятся энергорайоны, расположенные в Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской энергосистемах, энергосистеме Центральной и Западной Якутии.

 

Энергосистема Центра охватывает 19 регионов России: Москву и Подмосковье, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Липецкую, Рязанскую, Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.

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