Eurogas советует не принимать поправки к газовой директиве ЕС до оценки участников рынка

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) рекомендует приостановить процедуру принятия поправок Еврокомиссии (ЕК) к газовой директиве до тех пор, пока предложения ЕК не будут проанализированы участниками рынка, говорится в сообщении Eurogas.

"Eurogas рекомендует не продолжать рассматривать предложение, пока его влияние не будет полностью оценено в течение того времени, которое позволит принять мнение участников рынка во внимание", - говорится в сообщении по итогам анализа ассоциацией поправок ЕК.

ЕК в начале ноября предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

ЕК объясняет, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. Речь идет, в частности, о трубах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Эти поправки должны быть утверждены Советом стран ЕС и Европарламентом.

По мнению экспертов Eurogas, предложения ЕК скорее будут иметь "неблагоприятные и негативные последствия в нескольких областях". Поправки, которые могут создать препятствия для работы газопроводов, приходящих в ЕС из третьих стран (Алжира, Туниса, Ливии, Марокко), создают риски для энергобезопасности ЕС, для инвестиций компаний в инфраструктуру, для торговых и геополитических отношений ЕС и третьих стран.

Кроме того, в случае принятия поправок к газовой директиве страны ЕС, которые имеют право выбирать источники обеспечения энергией, будут в этом ограничены, поскольку не смогут самостоятельно заключать двусторонние соглашения с третьими странами, отмечается в сообщении. Поправки к газовой директиве, которые распространяют действие третьего энергопакета на морские газопроводы в исключительной экономической зоне ЕС, необходимо проанализировать, чтобы устранить возможные несоответствия с Конвенцией ООН по морскому праву, считают эксперты.

При этом Eurogas поддержит разумное распространение газовой директивы, когда оно будет обеспечивать безопасность энергопоставок и поддерживать функционирование рынка в ЕС. По мнению экспертов, внедрение третьего энергопакета в странах ЕС должно оставаться приоритетом.

Также эксперты озабочены тем, что ЕК не провела оценку воздействия предложений, а участники рынка не успеют высказать свои замечания до внесения поправок на рассмотрение комитета Европарламента. Общественные консультации закончатся 31 января, а поправки к предложениям ЕК должны быть внесены в комитет до 16 января. Голосование в комитете пройдет 21 февраля. Европарламент рассмотрит поправки ЕК к газовой директиве в первом чтении 28 февраля. Обсуждение поправок в Совете стран ЕС началось и может значительно продвинуться к тому времени, когда будут опубликованы результаты общественных консультаций. Таким образом, мнение участников рынка может быть не полностью учтено, говорится в сообщении.