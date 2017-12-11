ФАС 15 января рассмотрит жалобу "Роснефти" на условия аукциона на газовые активы "Алросы"

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 15 января рассмотрит жалобу "Роснефти" ROSN на условия аукциона "Алросы" ALRS по продаже газовых активов, сообщается на сайте службы.

"ФАС России изучит требования, содержащиеся в аукционной документации, на предмет нарушения закона о защите конкуренции… Дата рассмотрения жалобы назначена на 15 января 2018 года", - говорится в сообщении.

"Роснефть" в конце прошлого года обратилась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона - 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".