Предприятия украинского ДТЭК в 2017 г увеличили добычу газового угля на 8,2%

КИЕВ, 10 янв - ПРАЙМ. Угледобывающие предприятия крупнейшего на Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в 2017 году увеличили добычу газового угля на 8,2% - до 22,9 миллиона тонн по сравнению с показателем за 2016 год, сообщает в среду пресс-служба ДТЭК.

"Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в 2017 году произвели 22,9 миллиона тонн угля марки Г. Это на 1,7 миллиона тонн или на 8,2% больше, чем в 2016 году. Шахты компании выходят на рекордные показатели добычи благодаря многомиллиардным инвестициям, что дает возможность повышать энергонезависимость Украины", - говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости.

В частности, сообщается, что в декабре добыча угля на "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" суммарно составила порядка 2 миллионов тонн, что на 2,1% больше, чем в декабре 2016 года.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 16 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 17 ГВт, 5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 3,46 миллиона бытовых потребителей и 84,67 тысячи предприятий.

Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).