ФАС: Цены на бензин в январе должны вырасти меньше, чем акцизы на него

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО (Московская область), 10 янв - ПРАЙМ. Цены на бензин в январе должны вырасти меньше, чем акцизы на него, в том числе из-за пониженного спроса на топливо, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Конечно (ФАС мониторит цены на бензин - ред.). У нас же известная проблема первого января - акцизы (выросли). Мы, конечно, мониторим ситуацию. Январь не тот месяц, когда спрос повышен, а наоборот, когда он понижен. И цены должны были вырасти ниже, чем рост акцизов. Потому что за счет конкуренции, как и всегда, когда происходил рост акцизов, цена процентов еще на 30 не росла в сторону такого же эквивалентного повышения акцизов", - пояснил Артемьев.

"Ситуация находится в поле нашего зрения. Если что-то нам покажется таким неправильным, то, конечно, мы будем реагировать. Но пока никаких критических моментов нет. И думаю, что с точки зрения топлива критических моментов не будет еще очень длительное время. В ближайшие 10 лет не вижу, в связи с чем они могут возникнуть", - отметил глава ФАС.

Ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России с 1 января 2018 года дополнительно повышены на 50 копеек за литр, в результате чего их рост достиг 10,7% и 12,7% соответственно. Акциз на бензин пятого класса с 1 января вырос до 11 213 рублей за тонну с 10 130 рублей в прошлом году, а на дизельное топливо - до 7 665 рублей за тонну с 6 800 рублей.

Ранее власти планировали повысить эти акцизы в 2018 году до 10 535 рублей и 7 072 рублей за тонну соответственно, но потом решили провести дополнительную двухэтапную индексацию - по 50 копеек на литр с 1 января и с 1 июля 2018 года.

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в октябре заявлял, что рост акцизов является одним из факторов, влияющим на цены, но не окажет решающего воздействия. Такого же мнения придерживается и глава Минфина Антон Силуанов. Он пояснял, что рост цен на бензин будет в целом соответствовать инфляционным ожиданиям ведомства и будет колебаться около этих параметров.