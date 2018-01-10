Польша в 2017 году увеличила экспорт газа на Украину вдвое

ВАРШАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Польша в 2017 году увеличила экспорт природного газа на Украину в 2 раза, до 700 миллионов кубометров, говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG.

"Всего за семнадцать месяцев - с августа 2016 года по декабрь 2017 года - польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 миллиарда кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

"Эти результаты очень радуют. Продажи газа на украинский рынок успешны благодаря нашей продуманной и гибкой ценовой политике ", - прокомментировал ситуацию вице-президент PGNiG Мачей Вожняк.

"Наши поставки привлекательны, потому что они не только конкурентоспособны, но и надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта", - пояснил он.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

В декабре 2017 года уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил, что Польша хочет поставлять Украине 6-8 миллиардов кубометров газа в год, в том числе по газопроводу Baltic Pipe. В июне главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польский Gaz-System.