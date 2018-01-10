FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Repsol может продать долю в Gas Natural инвестфонду CVC Capital Partners


Компании

МАДРИД, 10 янв - ПРАЙМ. Испанская нефтегазовая компания Repsol рассматривает возможность продажи принадлежащих ей 20% акций компании Gas Natural инвестфонду CVC Capital Partners, сообщает издание Expansion.

Доля Repsol в испанской Gas Natural (20%) оценивается в 4 миллиарда евро. В прошлом году компания уже передала 10% принадлежавших ей акций американскому фонду GIP. Еще 10% акций GIP приобрел у крупнейшего акционера компании банка Caixa, у которого в результате сделки остались 24% акций.

CVC, штаб-квартира которого находится в Лондоне, уже давно интересуется испанским нефтегазовым сектором. В прошлом году он стал крупнейшим инвестором (25%) логистической компании CLH (Compania Logistica de Hidrocarburos). Кроме того, в 2016 году в момент продажи части акций Gas Natural компанией Repsol и банком Caixa инвестфонд проявил интерес к сделке, однако в тот момент был вынужден уступить GIP.

В компании Repsol возможную сделку не комментируют.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ