Repsol может продать долю в Gas Natural инвестфонду CVC Capital Partners

МАДРИД, 10 янв - ПРАЙМ. Испанская нефтегазовая компания Repsol рассматривает возможность продажи принадлежащих ей 20% акций компании Gas Natural инвестфонду CVC Capital Partners, сообщает издание Expansion.

Доля Repsol в испанской Gas Natural (20%) оценивается в 4 миллиарда евро. В прошлом году компания уже передала 10% принадлежавших ей акций американскому фонду GIP. Еще 10% акций GIP приобрел у крупнейшего акционера компании банка Caixa, у которого в результате сделки остались 24% акций.

CVC, штаб-квартира которого находится в Лондоне, уже давно интересуется испанским нефтегазовым сектором. В прошлом году он стал крупнейшим инвестором (25%) логистической компании CLH (Compania Logistica de Hidrocarburos). Кроме того, в 2016 году в момент продажи части акций Gas Natural компанией Repsol и банком Caixa инвестфонд проявил интерес к сделке, однако в тот момент был вынужден уступить GIP.

В компании Repsol возможную сделку не комментируют.