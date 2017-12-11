ФАС изучит условия аукциона на газовые активы "Алросы"

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО (Московская область), 10 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит условия проведения аукциона на газовые активы "Алросы" ALRS, запросит "Роснефть" ROSN о деталях претензий к ним, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Роснефть" в конце прошлого года обратилась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечаются отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе.

"Мы изучим условия аукциона (на газовые активы "Алросы" - ред.). И запросим "Роснефть", что их беспокоит в этом смысле", - отметил Артемьев. При этом глава ФАС заметил, что публикации прессы об аукционе и претензиях к нему со стороны "Роснефти" являются для ведомства официальным основанием для того, чтобы начать расследование. "Я считаю, что публикаций достаточно, чтобы это сделать. Плюс жалобы с конкретными аргументами. Все они будут проверены", - добавил Артемьев. Во вторник ФАС сообщила, что уже получила соответствующую жалобу "Роснефти".

Артемьев отметил, что "если служба обнаружит, что срок проведения аукциона был недостаточным, чтобы подать компетентную заявку, то мы можем потребовать, чтобы конкурс был проведен повторно". "Но, наверное, придется это через судебный порядок все решать", - добавил он, отметив, что соответствующий опыт у ведомства есть.

"Поэтому либо это отмена и повторные торги, либо у нас есть еще такая более мягкая формула решений - отменить такие-то пункты оферты как дискриминационные, добавить такие-то, которые сделают конкурс прозрачнее, и увеличить на 20 дней продолжительность аксептов", - пояснил Артемьев, говоря о возможных мерах.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона - 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".