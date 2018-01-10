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Фонд Prosperity Capital Management с 15 декабря полностью вышел из капитала ТГК-2


Компании / Энергосети

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фонд Prosperity Capital Management с 15 декабря 2017 года прекратил косвенно распоряжаться 26,99% акций ТГК-2, полностью выйдя из капитала компании, сообщила в среду ТГК-2.

В конце декабря ТГК-2 сообщала, что инвесткомпания "Совлинк" приобрела право прямого распоряжения 26,99% ее акций, увеличив эту долю до 79,79%.

Согласно декабрьским сообщениям энергокомпании, структура фонда Prosperity - Sonara Limited - прекратила право прямого распоряжения 26,99% акций ТГК-2. Аналогичное право потом возникло и прекратилось у "Совлинка", потом у 100-процентной "дочки" ТГК-2 - ООО "Долговое агентство", но в итоге снова оказалось у "Совлинка", которому "Долговое агентство" передало акции в доверительное управление.

Все эти сделки прошли 15 декабря, однако сам фонд Prosperity в сообщениях ТГК-2 не фигурировал.

"Совлинк" в ноябре 2016 года получила в доверительное управление 21,77% обыкновенных акций ТГК-2, контролируемой группой "Синтез" экс-сенатора Леонида Лебедева. В марте 2017 года "Совлинк" увеличила эту долю до 52,8%. В августе ФАС России сообщила об одобрении ходатайства "Совлинк" о приобретении 100% акций ТГК-2. В ноябре ФАС удовлетворила ходатайство "Долгового агентства" о приобретении 47,2% акций энергокомпании.

ТГК-2 - теплоэнергетическая компания, предприятия которой расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ. Под управлением ТГК-2 находятся 12 ТЭЦ, восемь котельных, четыре предприятия тепловых сетей в России и одно предприятие, арендующее тепловые сети в Македонии.

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