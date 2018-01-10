РФ в декабре выполнила сделку ОПЕК+, сократив добычу на 300 тыс барр в сутки

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия в декабре 2017 года сократила добычу нефти на 300,74 тысячи баррелей к уровню октября 2016 года в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Сокращение добычи нефти Россией в декабре 2017 года составило 300,74 тысячи барреля в сутки. Российская Федерация полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев - до конца 2018 года.