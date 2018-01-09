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Путин заявил главе РусГидро, что Дальнему Востоку нужна программа по созданию мощностей


Компании / Энергосети

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании "РусГидро" Николаем Шульгиновым заявил, что для Дальнего Востока необходима отдельная программа не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "Шульгинов подчеркнул, что, учитывая ситуацию с фиксированными тарифами, в этом регионе РусГидро трудно реализовать инвестпрограмму".

"Президент отметил, что необходима отдельная программа для Дальнего Востока не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, которая была бы согласована со всеми заинтересованными ведомствами", - сказал Пусков.

Шульгинов также проинформировал Путина о создании централизованной системы по закупкам в РусГидро, "что позволило сэкономить до 30 миллиардов рублей".

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