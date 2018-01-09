Выработка электроэнергии Русгидро в 2017 г составила около 140 млрд кВт часов

НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии Русгидро в 2017 году составила около 140 миллиардов киловатт часов, на уровне прогноза, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с главой компании "РусГидро" Николаем Шульгиновым.

"Обсуждались результаты работы компании за 2017 год", - сообщил он. "В целом выработка по предварительным итогам составила около 140 миллиардов киловатт часов, что является рекордом", - передал слова Шульгинова Песков.

Ранее "Русгидро" сообщило, что ожидает роста выработки электроэнергии в 2017 году на 0,4%, до 139,4 миллиарда киловатт часов.

Выработка по группе "Русгидро" в 2016 году составила 138,8 миллиарда киловатт часов. Таким образом, компания планирует увеличить выработку в 2017 году на 0,43%.