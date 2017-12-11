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Вторая партия СПГ с "Ямала СПГ" прибыла в Испанию, третья завтра прибудет во Францию


Газ / Компании

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вторая партия сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" прибыла в Испанию, говорится в сообщении оператора СПГ-терминала в порту Ферроль (Ferrol) - компании Reganosa.

"Первая партия СПГ с полуострова Ямал, который будет потребляться в континентальной Европе, была разгружена на терминале Reganosa", - говорится в сообщении. Партия была доставлена 7 января.

Ранее сообщалось, что танкер с второй партией сжиженного газа с "Ямала СПГ" "Борис Вилькицкий" следовал в порт Роттердам. Партия СПГ была перегружена в Голландии на другой танкер Clean Ocean, который доставил ее в порт Ферроль в Испании, отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным системы глобального позиционирования судов, третий танкер с "Ямала СПГ" "Фёдор Литке" должен прибыть в французский порт Montoir 10 января.

Во вторник СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. СПГ-танкер Gaselys встал на загрузку в британском порту Isle of Grain сразу после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией СПГ с "Ямала СПГ".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.

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