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Главгосэкспертиза одобрила проект постройки российской плавучей АЭС


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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза одобрила проект постройки российской плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", сообщило ведомство.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства в самом северном городе России Певеке плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", говорится в сообщении.

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты установили, что сметная стоимость проекта определена достоверно", - отмечает ведомство.

ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Заказчик строительства — концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") — планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

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