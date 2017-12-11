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"Газпром" проведет дни инвестора в Нью-Йорке 6 февраля и Лондоне 8 февраля


Газ / Компании

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP проведет дни инвестора 6 и 8 февраля, сообщили РИА Новости в управлении информации компании.

"В этом году "Газпром" планирует проведение дня инвестора 6 февраля в Нью-Йорке и 8 февраля в Лондоне", - сообщили в "Газпроме".

До 2015 года дни инвестора традиционно проходили в Нью-Йорке и Лондоне, однако после введения западных санкций против РФ "Газпром" впервые провел презентации для инвесторов в Гонконге и Сингапуре. В 2016 году "Газпром" вернулся в Нью-Йорк и Лондон, а в 2017 году вновь провел дни инвестора в Гонконге и Сингапуре.

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