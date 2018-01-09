Азербайджан отчитался о выполнении обязательств в рамках ОПЕК+ в 2017 году

БАКУ, 6 дек - ПРАЙМ. Азербайджан представил мониторинговому комитету ОПЕК+ данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре — она составила 810 тысяч баррелей против 790,7 тысячи баррелей в ноябре, таким образом страна выполнила свои обязательства в рамках сделки в 2017 году, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

Она также подчеркнула, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года, а в ноябре - еще на девять месяцев, до конца 2018 года.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, ежесуточная добыча нефти в стране в декабре составила 810 тысячи баррелей, из которых 755,1 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 54,9 тысячи баррелей — на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 649,4 тысячи баррелей сырой нефти, 54,9 тысячи баррелей конденсата и 20,1 тысяч баррелей нефтепродуктов.

По данным ведомства, в январе Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале — 776,4 тысячи, в марте — 733,3 тысячи, в апреле — 781,1 тысячи, в мае — 785,3 тысячи, в июне — 793,7 тысячи, в июле — 796,7 тысячи, в августе — 734,8 тысячи, в сентябре — 785,7 тысячи, в октябре – 800,6 тысячи, в ноябре 790,7 тысячи баррелей в сутки.