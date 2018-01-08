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Число буровых установок в мире в декабре выросло на 1,6%


Компании / Нефть

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в декабре в месячном выражении на 32 единицы, или на 1,6%, - до 2,089 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых увеличилось на 317 единиц, или на 17,9%.

В США, согласно данным компании, показатель вырос на 19 единиц, или на 2,1% в месячном выражении, - до 930 штук, в Канаде - увеличился на одну единицу, или на 0,5% - до 205 штук. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц не изменилось, оставшись на уровне 378 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель вырос на четыре единицы, или на 1,9%, до 217 штук, в Африке - снизился на восемь единиц, или на 9,4%, до 77 штук.

В Латинской Америке показатель в месячном выражении вырос на 14 единиц, или на 7,7%, до 195 штук. Количество установок в Европе увеличилось на две единицы, или на 2,4%, до 87 штук.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В начале июля 2017 года Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

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