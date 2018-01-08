Ирак договорился с американской компанией Orion об инвестициях в добычу газа

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака договорилось с американской компанией Orion об инвестициях в добычу газа на месторождении Нахр Бен Умар в провинции Басра, сообщил сайт иракского ведомства.

Как отметил сайт со ссылкой на министра Джаббара аль-Лаиби, достигнуто принципиальное соглашение, и Ирак надеется на подписание в ближайшие дни меморандума между компанией-инвестором и нефтяной компанией в Басре (Basra Oil Company).

По данным министерства, на месторождении Нахр Бен Умар сейчас добывается более 40 тысяч баррелей нефти и 25 миллионов кубометров газа в сутки.