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Третий энергоблок Балаковской АЭС отключен для ремонта


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САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Третий энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии - Балаковской АЭС (Саратовская область) - в среду отключили от сети для проведения планового ремонта, сообщило управление информации и общественных связей АЭС.

"Энергоблок №3 Балаковской АЭС 3 января... отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта продолжительностью 75 суток. Разгрузка и остановка энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, радиационная обстановка в районе расположения АЭС без изменений и соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части России.

Как уточнили РИА Новости в четверг в пресс-службе АЭС, в настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся первый, второй и четвертый энергоблоки общей суммарной мощностью 3,2 тысячи мегаватт.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987 году, третий - в 1988 году и четвертый - в 1994 году.

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