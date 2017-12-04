"Газпром" в 2017 г увеличил экспорт газа в Турцию на 17,3%, до 29 млрд кубометров

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2017 году увеличил экспорт газа в Турцию на 17,3% по сравнению с 2016 годом - до 29 миллиардов кубометров, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию — второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 миллиардов кубометров газа — на 1,7 миллиарда кубометров (на 6,2%) больше чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 миллиардов кубометров). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 миллиарда кубометров (17,3%)", - сказал он.

Кроме того, в частности, экспорт газа" Газпромом" в Венгрию вырос за тот же период на 21,3%, до 6,9 миллиарда кубометров, в Болгарию — на 4,7%, до 3,3 миллиарда кубометров, в Грецию — на 9,3%, до 2,9 миллиарда кубометров, в Сербию — на 21,2% до 2,1 миллиарда кубометров.

"Газпром" в 2017 году в целом увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров, сообщал также Миллер журналистам в среду.