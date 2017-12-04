Польша хочет нового газового контракта с Россией без привязки к цене нефти

ВАРШАВА, 4 янв - ПРАЙМ. Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа только в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Контракт на поставку российского газа истекает в 2022 году. Польша считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. В начале сентября министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано.

"Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение – мы не подпишем больше контракта, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти", - считает Вожняк.

Он также отметил, что если новый контракт с "Газпромом" и будет подписан, то "ни на длительный срок, ни на большие объемы газа".

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" GAZP.

В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока".