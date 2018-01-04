Госнефтекомпания Азербайджана обнародовала запасы нефти и газа в стране

БАКУ, 4 янв - ПРАЙМ. Первый вице-президент госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) Хошбахт Юсифзаде сообщил, что в Азербайджане уточненные извлекаемые запасы нефти и конденсата оцениваются в 1,5 миллиарда тонн, запасы газа - в 2,55 триллиона кубометров.

Также, по его словам, прогнозируемые запасы нефти оцениваются в 2 миллиарда тонн, газа - в 3,45 триллиона кубометров.

"Иными словами, на сегодняшний день, по уточненным оценкам, извлекаемые запасы углеводородов в Азербайджане составляют 4,05 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, прогнозные запасы углеводородов - 5,45 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, общий объем запасов углеводородов оценивается в 9,5 миллиарда тонн условного топлива", - сообщил Юсифзаде в опубликованной в четверг в официальной печати статье.