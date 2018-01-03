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Украина сообщает о рекордном транзите газа в 2017 г в 93,5 млрд кубов


Газ / Компании

КИЕВ, 3 янв - ПРАЙМ. Транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров – рекордного уровня за последние восемь лет, говорится в сообщении "Укртрансгаза" (контролируется "Нафтогазом").

"Объем транзита газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние восемь лет. В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 миллиарда кубов природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года", - говорится в сообщении на сайте компании в среду.

Сообщается, что филиал компании - "Оператор ГТС Украины" своевременно и в полном объеме выполняет заявки на транспортировку газа.

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что привлечение европейского партнера к управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) позволит нарастить транзит газа до 110 миллиардов кубометров в год и зарабатывать 5 миллиардов долларов ежегодно.

Правительство и "Нафтогаз Украины" имеют разные взгляды на то, как должен выглядеть новый оператор украинской ГТС. Согласно принятому кабмином Украины еще в ноябре 2016 года решению в рамках реструктуризации "Нафтогаза" функция управления ГТС должна была перейти новой компании "Магистральные газопроводы Украины".

Предполагалось, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору. При этом "Нафтогаз" выступил с инициативой передать функцию управления ГТС филиалу при "Укртрансгазе". В декабре 2017 года "Укртрансгаз" сообщил о начале работы своего филиала "Оператор ГТС Украины", в ведение которого было передано управление ГТС.

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