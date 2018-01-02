Что будет с ценами на бензин в 2018 году?

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Прошедший год был неоднозначным для рынка бензина: скачки цен на бирже, заявления о недостаточном предложении. В наступающем году будет нелегче: с 1 января увеличатся акцизы на бензин, что, как считают эксперты, обязательно отзовется подорожанием топлива.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", дают разные оценки, но некоторые из них не исключают роста цен даже до 55 рублей за литр.

По данным Росстата, по состоянию на 26 декабря 2017 года средняя цена бензина составляла 36,37 рубля за литр, дизельного топлива - 36,88 рубля. При этом 11 декабря 2017 года цена бензина достигла уже 38,87 рубля за литр, дизтоплива - 40,03. Получается, что за год цена на бензин выросла на 6,8% (2,5 рубля), на дизтопливо - на 8,5% (3,4 рубля), что несколько превышает темпы инфляции. Тем не менее, некоторые эксперты считают такой рост цен недостаточным.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев рассказал РИА Новости, что на данный момент цены на бензин в России являются самыми низкими в Европе, дешевле только в Казахстане и Белоруссии. В пример аналитик привел также такие нефтедобывающие страны, как Норвегия и США, где средняя цена на бензин Аи-95 в декабре составляла 108,7 и 43 рубля за литр соответственно. Цена бензина в Эстонии составляет 85 рублей за литр, в Германии - 93 рубля.

"При таких ценах на бензин (в России - ред.) нужно понимать, что компании изо всех сил пытаются вывезти бензин из России и продать его подороже, а учитывая, что у всех российских компаний есть сеть сбытов в Европе, они и увозят", - подытожил он.

Тем не менее, опасаться нехватки бензина не стоит - по данным Минэнерго, его производство в России в 2018 году вырастет на 2,8% - до 40,1 миллионов тонн, дизельного топлива - на 3,1%, до 79 миллионов тонн.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ ВЫРАСТИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН?

По мнению аналитиков, одним из важных факторов станут грядущие президентские выборы.

"Конечно, выборы могут сказаться на ценах на бензин. Если, скажем, они будут сопровождаться лихорадкой санкций или еще каких-то неординарных мер", - считает начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января - начале февраля. Однако эксперты считают возможным ужесточение политики Запада и в связи с выборами в России.

Танкаев предполагает, что цена на Аи-95 в 2018 году может достигнуть 55 рублей. Аналитик предупреждает, что при условии увеличения акцизов с нового года, 55 рублей за литр еще будет "оптимистичным сценарием".

Правительство РФ на заседании в сентябре одобрило дополнительный рост акцизов на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года. Как сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов, поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 миллиардов рублей и позволят дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

"Сейчас производители еще это (рост акциза - ред.) не учитывают. Обычно цена на бензин поднимается ровно на ставку акциза. Но учитывая, насколько у нас занижена цена сейчас, по всей видимости, они (компании - ред.) используют это как повод и поднимут цену выше, чем будет прирост акциза", - предостерег Танкаев.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша солидарен с коллегой и подчеркивает, что повышение акцизов не пройдет для рынка бесследно, однако, отмечает и другие факторы.

"Рост налоговой нагрузки - это одна причина, рост акцизов - вторая причина, влияние мировых цен - третья причина, но каждая из них влияет по-своему. В принципе, никто не сомневается, что цены будут расти", - объяснил он, отметив, что рост розничных цен не будет быстрым.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ?

Представители власти, напротив, считают, что акцизы не окажут влияния на цену бензина. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в октябре заявлял, что рост акцизов является одним из факторов, влияющим на цены, но он не окажет решающего воздействия. Такого же мнения придерживается и Силуанов.

В сентябре он говорил, что рост цен на бензин будет соответствовать в целом инфляционным ожиданиям, будет колебаться около этих параметров.

Говоря о еще одном факторе, росте налоговой нагрузки, Танкаев объяснил, что на долю нефтяников приходится всего 0,9% прибыли с литра бензина.

"В конечной цене бензина, 42 рубля за литр, прибыль нефтяников, начиная от геологов и заканчивая теми, кто вставляет пистолет в бак на заправке, все они получают 80 копеек с литра. Основную часть денег получает государство… Доля нефтяников, сколько их ни есть, составляет 0,9%. От них ничего не зависит", - объяснил он.

Также важным фактором, влияющим на рост цен на бензин, являются цены на нефть.

"Здесь, как известно, параметров достаточно много, в том числе неопределенность и с динамикой добычи нефти в Штатах, которые показали в прошлом году сильный рост, и с тем как страны ОПЕК будут завершать договоренности о сокращении добычи", - пояснил Подлевских из "Церих Кэпитал Менеджмент".

ТАК СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЛИТР БЕНЗИНА?

По мнению аналитиков, цены на бензин в 2018 году неизбежно вырастут.

Подлевских считает, что в начале года возможен небольшой рост, но отмечает, что цены нормализуются в течение двух месяцев за счет инфляции. Говоря о средней цене за год, он предупреждает, что средняя цена на бензин пробьет отметку в 40 рублей за литр.

"Тут уже близость такая микроскопическая (к отметке 40 рублей за литр), что, я думаю, мы перевалим. Тем более, что мне уже неоднократно приходилось заправляться по цене выше 40, так что я думаю этим уже никого не удивить", - заявил он.

Глава Российского топливного союза предполагает, что цены на бензин в 2018 году будут расти примерно на уровне инфляции.

Танкаев считает, что в среднем по году цена на бензин будет держаться ниже рыночной, однако значительно к ней приблизится. Рост цен эксперт ожидает не ранее середины февраля.

"Сейчас мы проходим годовой минимум потребления бензина, поэтому рынок относительно спокоен, и цены растут не очень быстро. Абсолютный минимум приходится на середину февраля, потом обычно потребление начинает расти и цены соответственно тоже", - объяснил он.