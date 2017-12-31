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Россия начнет поставлять газ в Китай по новому маршруту


Газ / Компании

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Россия объявила о поставках газа в Китай по новому маршруту. Соответствующее соглашение было подписано между "Газпромом" и корпорацией CNPC, сообщает "Федеральное агентство новостей".

"Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке", — сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Документ регулирует основные параметры будущих поставок российского газа в Китай. В частности, соглашение определяет объем поставок, срок действия контракта, а также период наращивания объемов поставок топлива. Также было подписано координационное соглашение, которое регулирует поставки природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

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