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Построенный c участием РФ блок N3 Тяньваньской АЭС выдал первый ток в энергосистему Китая


Компании / Энергосети

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Построенный в КНР с участием России энергоблок N3 Тяньваньской АЭС в субботу выдал первый ток в энергосистему Китая, сообщила госкорпорация "Росатом".

"Энергопуск произошел 30 декабря в 13.29 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Все системы энергоблока отработали в штатном проектном режиме, отмечается в нем.

"Энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС - событие мирового значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков ТАЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации", - отметил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, слова которого цитируются в сообщении.

Теперь предстоит поэтапно повышать мощность реакторной установки ВВЭР-1000 до 100% с проведением испытаний, целью которых будет подтверждение надежности работы нового энергоблока. По завершении испытаний пройдет предварительная приемка энергоблока, что станет точкой отсчета двухгодичного гарантийного периода эксплуатации блока №3 Тяньваньской АЭС.

Строительство Тяньваньской АЭС стало крупнейшим совместным проектом в области ядерной энергетики между Россией и Китаем. 

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