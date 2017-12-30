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Сирия стремится стать крупным транзитером энергоресурсов из Азии в Европу


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  • #Военный сирийской армии на крыше здания в Алеппо
    © AFP, George Ourfalian

ДАМАСК, 30 дек - ПРАЙМ. Дамаск намерен сделать Сирию связующим звеном между потребителями и поставщиками энергоресурсов в Азии и Европе, заявил в интервью РИА Новости министр нефти Сирии Али Ганим.

"Мы планируем максимально использовать стратегическое расположение Сирии, как страну на пути, связывающем страны Азии, добывающими нефть и газ, и странами Европы, потребляющими их. Так как страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как страны западной Европы нуждаются в импорте 85% газа… мы мотивируем соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию – это скажется положительно на обеспечение электроэнергией Сирии и на экономике страны в целом", - сказал Ганим.

Министр отметил, что возобновятся работы над приостановленными из-за войны проектами, связанными с транспортировкой нефти и газа. Одним из таких проектов является газовый поток, идущий из Ирана в Ирак затем в Сирию и дальше в Европу. Трубопровод будет способен перегонять 110 миллионов кубов газа в сутки.

Ганим так же напомнил о рамочном соглашении, достигнутом в 2013 году – "проект по транспортировки иракской нефти через Сирию в сирийские порты на экспорт… и проект транспортировки газа в Сирию и транзита через территорию Сирии в другие страны".

По словам министра, нефтяная отрасль была основным источником дохода государства до войны. Большая часть запасов черного золота находится на востоке Сирии рядом с границей с Ираком. В центральной части страны есть ряд небольших месторождений. Морские порты, расположенные в городах Баньяс, Тартус и Латакия, являются главными воротами для экспорта нефти из Сирии. 

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