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Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен для ремонта


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КИЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключен от энергосети для планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

"30 декабря 2017 года в 0:07 (1:07 мск), в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, энергоблок №1 Ровненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных суток", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Сообщается, что по состоянию на утро субботы в работе находятся второй и четвертый энергоблоки Ровненской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

При этом на третьем энергоблоке (ВВЭР-1000) идут 23 сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются в соответствии с графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. 

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