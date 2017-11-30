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МОЭСК планирует привлечь кредитные линии на 35 млрд руб


Компании / Энергосети

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. МОЭСК MSRS объявила тендеры на привлечение возобновляемых кредитных линий, общая сумма лимитов по которым составляет 35 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Целью привлечения кредитных средств является финансирование капитальных вложений, инвестиционной деятельности, погашения задолженности по кредитам и займам, приобретения и погашения эмиссионных ценных бумаг, указывается в документах.

МОЭСК MSRS рассчитывает, что финансирование удастся привлечь на пять и семь лет по ставке не более 9,5% годовых. Кредиторы определятся в конце февраля.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что МОЭСК планирует привлечь на эти цели еще две возобновляемые кредитные линии, общая сумма лимитов по которым составит 10 миллиардов рублей.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.

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