"Роснефть" подала в ФАС заявку на аукцион по активам "Алросы" и жалобу на его условия

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявку на право участия в аукционе на газовые активы "Алросы" ALRS, одновременно направив в ведомство жалобу на эти условия этого аукциона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

"Мы вчера подали жалобу в ФАС на условия аукциона. ... Сегодня мы подали формальную заявку на право участия в аукционе. Я хочу подчеркнуть, что в этом противоречий никаких нет, потому что в аукционе участвовать мы хотим, заявка эта не содержит в себе никаких обязательств по согласию с условиями аукциона. Это (этот документ – ред.) просто разрешение ФАС с точки зрения антимонопольной политики, которое формально требуется для участия в аукционе", - сказал Леонтьев.

Леонтьев отметил, что содержание жалобы в ФАС совпадает с содержанием жалоб в Минфин и Росимущество.

В конце декабря "Роснефть" обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". Нефтяная компания считает, что нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечаются отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечает, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе.

В конце декабря "Алроса" объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона – 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".