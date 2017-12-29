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Два балкера с углем из США для "Центрэнерго" и ДТЭК приступили к разгрузке на Украине


Компании

КИЕВ, 29 дек - ПРАЙМ. Два балкера со 133,8 тысячи тонн угля из США для украинской государственной компании "Центрэнерго" и частного холдинга ДТЭК приступили к разгрузке в порту "Южный" в Одесской области, сообщила в пятницу пресс-служба порта.

По данным порта, судна прибыли на Украину 26 и 28 декабря.

"Судно Oceanus доставило 60,4 тысячи тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно Woolloomoolloo - 73,4 тысячи тонн для ОАО "Центрэнерго". Работы по разгрузке проводятся по графику", - говорится в сообщении.

В порту сообщили, что это последняя партия угля в 2017 году.

Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Судно с первой партией антрацита из США для "Центрэнерго" в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" из США 13 сентября. Вторая партия антрацита из США в объеме 60 тысяч тонн прибыла на Украину 12 октября, третья партия объемом 80 тысяч тонн для "Центрэнерго" прибыла в начале ноября. Четвертая партия угля прибыла в конце ноября и составила 73 тысячи тонн.

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