"Транснефть" в случае удвоения дивидендов снизит инвестиции в 2018-2022 гг на 259 млрд руб

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" будет вынуждена сократить затраты на программу развития в период с 2018 по 2022 годы на 259 миллиардов рублей, если ее дивиденды удвоятся, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

В бюджет РФ на 2018-2020 годы заложены доходы от выплаты госкомпаниями дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы Минфин при расчетах исходил из такой же нормы, по факту для ряда компаний были сделаны исключения. В начале декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что "решения по дивидендам будут приниматься индивидуально, нет общего правила в 50%".

"В соответствии с дивидендной политикой по итогам 2017 года мы планируем выплату дивидендов на уровне 25% от консолидированной чистой прибыли. При этом, по решению акционера в лице Росимущества, "Транснефть" уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие в сумме 27,6 миллиарда рублей", - пояснил Гришанин.

"Если акционер примет решение о повышении в два раза выплат на дивиденды, то компания будет вынуждена снизить инвестиции. По нашим оценкам, на программу развития в 2018–2022 годах придется направить примерно на 259 миллиардов рублей меньше", - предупредил он. В середине декабря Гришанин заявлял, что считает дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО оптимальным вариантом.

Гришанин также уточнил, что совокупная инвестиционная программа развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с 2017 по 2022 год предполагает расходы в сумме более 294 миллиардов рублей, а конкретно на 2018 год запланированы инвестиции на уровне 56 миллиардов.

В начале декабря ФАС утвердила индексацию тарифов на прокачку по системе "Транснефти" на 4% в 2018 году. Как комментировал журналистам советник президента компании Игорь Демин, индексация на уровне 4% учитывает плановую инфляцию, но при этом не учитывается потребность в выплате дивидендов, как предлагает Минфин, в 50% чистой прибыли по МСФО - в 2018 году это более 88,18 миллиарда рублей.