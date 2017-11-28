Порошенко: Украина готова возобновить закупки газа у РФ, если он будет дешевый

КИЕВ, 28 дек - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.

"Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", - сказал Порошенко в четверг в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" GAZP и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.