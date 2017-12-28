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Все ограничения на подачу нефти и газа в трубопровод Forties сняты


Компании / Нефть
  • #Трубы
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Все ограничения на подачу нефти и газа с платформ в Северном море, поступающих в трубопроводную систему Forties на севере Британии, были полностью сняты, сообщила в четверг компания, владеющая нефтепроводом Ineos.

"Все клиенты, посты управления и контроля были проинформированы об этом", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, компания сообщила, что терминал по перекачке нефти Kinneil частично вернулся к работе. Компания ожидает полного восстановления работы трубопроводной системы в начале января.

Forties обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

Британская нефтяная компания BP сообщила о восстановлении добычи почти на всех своих месторождениях в Северном море на фоне новостей о частичном возобновлении подачи нефти в трубопровод, сообщает агентство Рейтер. В частности, к добыче вернулись месторождения ETAP и Bruce. Закрытой остается платформа по добыче Andrew из-за планового обслуживания.

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