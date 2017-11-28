Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на 100 млрд руб проект "Мессояха"

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Сбербанк SBER и "Газпромбанк" профинансируют на 100 миллиардов рублей проект "Мессояха" совместного предприятия "Роснефти" ROSN и "Газпром GAZP нефти" сроком на 10 лет в рамках проектного финансирования, говорится в сообщении Сбербанка.

"Сбербанком и Газпромбанком осуществлена выдача кредитных средств в рамках первого транша подписанного 22 декабря 2017 года соглашения о синдицированном кредите по проекту "Мессояха". Закрепленные в подписанной кредитно-обеспечительной документации условия предусматривают предоставление проектного финансирования в сумме 100 миллиардов рублей на срок до 10 лет синдикатом Сбербанка и Газпромбанка (60 и 40 миллиардов рублей соответственно)", - говорится в сообщении.

Разработка Восточно-Мессояхского месторождения (проект "Мессояха") реализуется совместным предприятием "Газпром нефти" и "Роснефти" АО "Мессояханефтегаз". Проектное финансирование АО "Мессояханефтегаз" структурировано без регресса на две нефтяные компании, не будет увеличивать их долговую нагрузку.

"Мессояханефтегаз" - совместное предприятие "Газпром нефти" и "НК "Роснефть", которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений - Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского. Запуск Восточно-Мессояхского месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся 21 сентября 2016 года. Западно-Мессояхское месторождение находится в стадии разведки недр.

Восточно-Мессояхское является самым северным разрабатываемым месторождением на материковой части России. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 километрах к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 миллионов тонн. Открыто 106 залежей в 36 пластах. Проект реализуется в условиях автономии, вдали от промышленной и транспортной инфраструктуры.