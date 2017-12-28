NIOC не позже марта подпишет с "Зарубежнефтью" договор о добыче на месторождениях в Иране

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) согласовали положения о совместной разработке месторождений "Абан" и "Западный Пейдар" в Иране и намерены подписать соответствующий контракт в первом квартале 2018 года, следует из сообщения Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC, "дочки" NIOC).

До настоящего момента у Ирана нет серьезных действующих проектов в секторе геологоразведки и добычи совместно с российскими компаниями. В июле заместитель министра нефти Ирана Амир Хуссейн Замани Нийя сообщал журналистам, что Иран может заключить в течение полугода нефтяные контракты с российскими компаниями, и на самой продвинутой стадии находятся переговоры с "Лукойлом" и "Зарубежнефтью".

"В течение недели интенсивных переговоров между заместителем директора по развитию и инженерно-правовым вопросам NIOC, юридическим и техническим коллективом ICOFC и делегацией "Зарубежнефти" были достигнуты договоренности по главным пунктам контракта на разработку месторождений "Абан" и "Западный Пейдар". До конца текущего (иранского – ред.) года (завершающегося в марте - ред.) контракт будет доработан и подписан, и начнется реализация плана", - приводятся в сообщении слова представителя ICOFC Мохандеса Ахмада Раджаби.

"Зарубежнефть" инвестирует в разработку этих месторождений около 350 миллионов долларов, в основном в установку и использование современных насосов и сопутствующего оборудования на всех скважинах месторождений. Эти инвестиции должны позволить увеличить добычу на этих двух месторождениях в общей сложности на 65 миллионов баррелей нефти за десять лет.

В пресс-службе "Зарубежнефти" не стали комментировать РИА Новости эту информацию. В июле глава компании Сергей Кудряшов сообщил журналистам, что "Зарубежнефть" ожидает подписать с Ираном нефтяной контракт до истечения 2017 года. Он уточнил, что речь идет именно об этих месторождениях.

"Зарубежнефть" в июле 2016 года подписала меморандум о взаимопонимании с NIOC по разработке месторождений "Абан" и "Западный Пейдар".